Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.

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Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.

Новое сообщение Kaslan » 01 янв 2024, 10:47

Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду. Какие автоцентры предлагают такие услуги? Куда стоит обратиться?


Kaslan
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.

Новое сообщение Laiving » 02 янв 2024, 01:19

Это везде продают, просто выбирай ближайший автоцентр и звони, уточняй. Всё равно одно и то же.
Laiving
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.

Новое сообщение Калугин » 02 янв 2024, 05:04

Дружище, вот что я нарыл: https://autostart39.com в Калниграде, там аккумуляторы под любой бренд авто. Мне вот надо было на свою машину - заскочил, выбрал, купил. Просто и без заморочек, как собрался - так и сделал.
Калугин
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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