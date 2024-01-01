Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.
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Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.
Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду. Какие автоцентры предлагают такие услуги? Куда стоит обратиться?
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.
Это везде продают, просто выбирай ближайший автоцентр и звони, уточняй. Всё равно одно и то же.
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Ищу место в Калининграде для подбора аккумулятора по бренду.
Дружище, вот что я нарыл: https://autostart39.com в Калниграде, там аккумуляторы под любой бренд авто. Мне вот надо было на свою машину - заскочил, выбрал, купил. Просто и без заморочек, как собрался - так и сделал.
- Калугин
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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