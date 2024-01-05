Я хочу подготовиться к зиме и ищу антигололёдные реагенты

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Я хочу подготовиться к зиме и ищу антигололёдные реагенты

Новое сообщение XadiTaktash » 05 янв 2024, 09:41

Я хочу подготовиться к зиме и ищу антигололёдные реагенты. Мне нужны реагенты, которые будут эффективными и безопасными для окружающей среды.


XadiTaktash
 
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Зарегистрирован: 05 янв 2024, 09:38
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Re: Я хочу подготовиться к зиме и ищу антигололёдные реагенты

Новое сообщение Kanniga » 05 янв 2024, 13:35

Это вроде в магазинах для авто или хозяйственных нужд продают. Главное, чтоб безопасными для природы были. Гугли, что там предлагают сейчас
Kanniga
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Re: Я хочу подготовиться к зиме и ищу антигололёдные реагенты

Новое сообщение ВиллиВОнка » 06 янв 2024, 07:46

Я работаю в администрации города. Мы занимаемся благоустройством территории и поддержанием порядка. Одна из наших задач - борьба с гололедом, который создает опасность для пешеходов и водителей. Для этого нам нужны эффективные и экологичные антигололедные реагенты, которые быстро и безвредно тают лед и снег. Я нашел отличный сайт для покупки антигололедных реагентов: https://www.ecolider.ru/ . Здесь есть широкий выбор реагентов разных типов, от солевых до органических. Они имеют высокую эффективность, низкую стоимость и нейтральный воздействие на окружающую среду. Я уже заказал несколько мешков реагентов и жду доставки. Это самый лучший сайт для покупки антигололедных реагентов.
ВиллиВОнка
Писатель
 
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