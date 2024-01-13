У моего питбайка проблемы с топливной системой
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У моего питбайка проблемы с топливной системой
У моего питбайка проблемы с топливной системой, и я думаю, что нужно заменить топливный бак. Могли бы вы подсказать, где можно приобрести топливный бак для питбайка?
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: У моего питбайка проблемы с топливной системой
У меня была такая же история. Так вот, насчет топливного бака, сходи в магазин по запчастям для мототехники в твоем районе. Там точно найдешь, а то, может быть, даже и в соседнем гараже у кого-то завалялся.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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