ВиллиВОнка » 13 янв 2024, 21:22

У меня была такая же история. Так вот, насчет топливного бака, сходи в магазин по запчастям для мототехники в твоем районе. Там точно найдешь, а то, может быть, даже и в соседнем гараже у кого-то завалялся.