У моего питбайка проблемы с топливной системой

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У моего питбайка проблемы с топливной системой

Новое сообщение Laiving » 13 янв 2024, 15:53

У моего питбайка проблемы с топливной системой, и я думаю, что нужно заменить топливный бак. Могли бы вы подсказать, где можно приобрести топливный бак для питбайка?


Laiving
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Re: У моего питбайка проблемы с топливной системой

Новое сообщение ВиллиВОнка » 13 янв 2024, 21:22

У меня была такая же история. Так вот, насчет топливного бака, сходи в магазин по запчастям для мототехники в твоем районе. Там точно найдешь, а то, может быть, даже и в соседнем гараже у кого-то завалялся.
ВиллиВОнка
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