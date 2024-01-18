где лучше всего арендовать авто на Камчатке?

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где лучше всего арендовать авто на Камчатке?

Новое сообщение Naidjel » 18 янв 2024, 22:31

Запланировал поездку на Камчатку и понял, что без автомобиля будет сложно. Подскажите, где лучше всего арендовать авто на этом прекрасном полуострове?


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Naidjel
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Re: где лучше всего арендовать авто на Камчатке?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 19 янв 2024, 02:20

Планируете поездку на Камчатку, а тут вопрос об аренде авто. Идите в аренду, зачем форум об этом спрашивать? Гугл вам в помощь, если вы такой занятой.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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