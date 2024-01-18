где лучше всего арендовать авто на Камчатке?
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где лучше всего арендовать авто на Камчатке?
Запланировал поездку на Камчатку и понял, что без автомобиля будет сложно. Подскажите, где лучше всего арендовать авто на этом прекрасном полуострове?
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Naidjel
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: где лучше всего арендовать авто на Камчатке?
Планируете поездку на Камчатку, а тут вопрос об аренде авто. Идите в аренду, зачем форум об этом спрашивать? Гугл вам в помощь, если вы такой занятой.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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