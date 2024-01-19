ищу эффективное решение для автоматизации службы такси

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ищу эффективное решение для автоматизации службы такси

Новое сообщение Axilless » 19 янв 2024, 23:49

Управляю таксопарком и ищу эффективное решение для автоматизации службы такси. Где можно найти программу с удобным интерфейсом и широким функционалом?


Axilless
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Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: ищу эффективное решение для автоматизации службы такси

Новое сообщение Kanniga » 20 янв 2024, 04:04

Это как пытаться научить кошку танцевать. Удобный интерфейс и широкий функционал – это только в мечтах.
Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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