ищу эффективное решение для автоматизации службы такси
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ищу эффективное решение для автоматизации службы такси
Управляю таксопарком и ищу эффективное решение для автоматизации службы такси. Где можно найти программу с удобным интерфейсом и широким функционалом?
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: ищу эффективное решение для автоматизации службы такси
Это как пытаться научить кошку танцевать. Удобный интерфейс и широкий функционал – это только в мечтах.
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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