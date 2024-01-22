Проблемы с ТНВД на Камазе: нужен совет!
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Проблемы с ТНВД на Камазе: нужен совет!
Столкнулся с проблемой в работе ТНВД на моем Камазе. Сначала были небольшие сбои, а теперь вообще пропала подача топлива. Решил обратиться за помощью сюда. Возможно, кто-то сталкивался с подобным? Какие могут быть причины и какие решения предлагаете?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Проблемы с ТНВД на Камазе: нужен совет!
Понимаю, насколько беспокойно, когда техника начинает подводить. Судя по описанию, возможно, проблема с ТНВД действительно серьезная. Могу посоветовать обратить внимание на комплект переоборудования ТНВД от Камского Моторного Агрегатного Завода.Переоборудование камаз ТНВД ЯЗДА комплект продается здесь. Опыт использования этого оборудования у меня хороший.
Устанавливал комплект ЯЗДА - он хорошо справляется с подобными ситуациями. Это надежное и стабильное решение, а также сравнительно доступное по цене. Приобретал через надежного поставщика, не стесняйтесь уточнить у них подробности.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 312
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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