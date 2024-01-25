Опыт использования стекол на Citroen: делимся впечатлениями
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Опыт использования стекол на Citroen: делимся впечатлениями
У кого-то есть опыт замены стекол на легковые автомобили Citroen? Стоит ли обращаться в сервисные центры, или можно сами попробовать сделать? Какие бренды стекол надежны, и на что стоит обратить внимание при выборе? Жду ваши советы и рекомендации!
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Опыт использования стекол на Citroen: делимся впечатлениями
Решил поделиться своим опытом приобретения стекол для Citroen. Обратил внимание на магазин Автостекла02.рф. Они предлагают качественные стекла для легковых автомобилей Changan с быстрой доставкой и приемлемыми ценами. Приобрел стекло от Уфимского производителя, и пока все впечатления положительные. Стекло аккуратно упаковано, подошло идеально. Рекомендую обратить внимание на данного поставщика. Возможно, кому-то пригодится эта информация при выборе стекол для Citroen. Удачи!
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11