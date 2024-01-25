Опыт использования стекол на Citroen: делимся впечатлениями

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Опыт использования стекол на Citroen: делимся впечатлениями

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 янв 2024, 23:02

У кого-то есть опыт замены стекол на легковые автомобили Citroen? Стоит ли обращаться в сервисные центры, или можно сами попробовать сделать? Какие бренды стекол надежны, и на что стоит обратить внимание при выборе? Жду ваши советы и рекомендации!


samoeglavnoe**
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Re: Опыт использования стекол на Citroen: делимся впечатлениями

Новое сообщение IntoSpace » 25 янв 2024, 23:10

Решил поделиться своим опытом приобретения стекол для Citroen. Обратил внимание на магазин Автостекла02.рф. Они предлагают качественные стекла для легковых автомобилей Changan с быстрой доставкой и приемлемыми ценами. Приобрел стекло от Уфимского производителя, и пока все впечатления положительные. Стекло аккуратно упаковано, подошло идеально. Рекомендую обратить внимание на данного поставщика. Возможно, кому-то пригодится эта информация при выборе стекол для Citroen. Удачи!
IntoSpace
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