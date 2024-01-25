samoeglavnoe** » 25 янв 2024, 23:02

У кого-то есть опыт замены стекол на легковые автомобили Citroen? Стоит ли обращаться в сервисные центры, или можно сами попробовать сделать? Какие бренды стекол надежны, и на что стоит обратить внимание при выборе? Жду ваши советы и рекомендации!