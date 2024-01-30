Мой грузовик требует небольшого ремонта
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Мой грузовик требует небольшого ремонта
Мой грузовик требует небольшого ремонта, и я ищу сервис в Воронеже, где можно оперативно и качественно отремонтировать грузовое авто.
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Naidjel
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Мой грузовик требует небольшого ремонта
Так и я с грузовиком, он тоже решил немного покапризничать.
- Dertert
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Мой грузовик требует небольшого ремонта
Мой грузовик долго был в запустении, и я решил, что пора ему полноценный ремонт. Нашел отличные мастера в Воронеже https://gruzovoy-dvor.ru/ . Они сделали всё быстро и качественно. Теперь мой грузовик как новый, готов к новым приключениям!
- Karoline
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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