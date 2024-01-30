Мой грузовик требует небольшого ремонта

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Мой грузовик требует небольшого ремонта

Новое сообщение Naidjel » 30 янв 2024, 08:05

Мой грузовик требует небольшого ремонта, и я ищу сервис в Воронеже, где можно оперативно и качественно отремонтировать грузовое авто.


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Naidjel
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Re: Мой грузовик требует небольшого ремонта

Новое сообщение Dertert » 30 янв 2024, 17:16

Так и я с грузовиком, он тоже решил немного покапризничать.
Dertert
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Re: Мой грузовик требует небольшого ремонта

Новое сообщение Karoline » 30 янв 2024, 20:53

Мой грузовик долго был в запустении, и я решил, что пора ему полноценный ремонт. Нашел отличные мастера в Воронеже https://gruzovoy-dvor.ru/ . Они сделали всё быстро и качественно. Теперь мой грузовик как новый, готов к новым приключениям!
Karoline
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