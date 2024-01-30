Занимаюсь ремонтом катера и ищу качественную краску
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Занимаюсь ремонтом катера и ищу качественную краску
Занимаюсь ремонтом катера и ищу качественную краску. Куда обратиться за подходящей краской? Может, есть магазины с широким ассортиментом для водных транспортных средств?
- Matter
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 янв 2024, 16:49
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Re: Занимаюсь ремонтом катера и ищу качественную краску
! Если нужна краска для катера, загляни в магазины для водных транспортных средств. Там обычно большой выбор и качественные материалы.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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