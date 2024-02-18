Киперная лента нужна

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Киперная лента нужна

Новое сообщение belkodi » 18 фев 2024, 12:10

Киперная лента и другая фурнитура интересует. Подскажите пожалуйста где бы ее лучше заказывать и какие рекомендации по подбору вы могли бы дать?


belkodi
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Сообщения: 112
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Киперная лента нужна

Новое сообщение kodena » 18 фев 2024, 12:50

Ну, если речь идет о качественной фурнитуре, то я всегда обращаюсь в интернет-магазин Протос. Там огромный выбор всего, что только может понадобиться для шитья, включая киперную ленту ссылка и многое другое. Я уже не раз заказывал у них фурнитуру оптом, и всегда остаюсь доволен. Качество на высоте, а цены приятно удивляют. А еще на их сайте много полезных статей про фурнитуру и производство одежды, которые помогут разобраться во всех нюансах. Так что с уверенностью рекомендую заглянуть на сайт Протос!
kodena
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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