Проблемы автосалонов: как не нарваться на кошмар при покупке
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Проблемы автосалонов: как не нарваться на кошмар при покупке
Привет всем! У кого-нибудь есть опыт покупки автомобиля? Я задумываюсь о приобретении новой машины, но слышал много страшилок о скрытых подводных камнях в автосалонах. Какие могут быть сложности? Что нужно учитывать, чтобы избежать неприятных сюрпризов?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 331
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Проблемы автосалонов: как не нарваться на кошмар при покупке
Привет! Да, я недавно столкнулся с этой проблемой и решил поделиться опытом. Недавно нашел на сайте https://66.ru/news/misc/263591/ в ней подробно описаны основные трудности, с которыми сталкиваются покупатели при приобретении автомобиля, начиная от скрытых платежей и заканчивая скрытыми дефектами. Очень полезно, рекомендую ознакомиться перед тем, как отправиться в автосалон!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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