samoeglavnoe** » 20 фев 2024, 21:42

Привет всем! У кого-нибудь есть опыт покупки автомобиля? Я задумываюсь о приобретении новой машины, но слышал много страшилок о скрытых подводных камнях в автосалонах. Какие могут быть сложности? Что нужно учитывать, чтобы избежать неприятных сюрпризов?