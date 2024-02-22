IntoSpace » 22 фев 2024, 14:28

Я сам владелец https://jetour-amr.ru/models/t2 приобретенного у официального дилера AMR в Саратове. Могу поделиться своим опытом.

Мой выбор пал на JETOUR из-за сбалансированного сочетания цены и качества. Дизайн современный, внутреннее пространство удобное. Двигатель надежный, расход топлива приемлемый. Отмечу, что обслуживание в AMR проходит оперативно, запчасти всегда в наличии.

Вождение приятное, подвеска комфортная. Конечно, каждый выбирает автомобиль в зависимости от своих потребностей, но JETOUR действительно хороший вариант в своем ценовом сегменте. Рекомендую обратить внимание на этот бренд при выборе нового автомобиля.