Современные китайские автомобили: опыт и рекомендации
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Современные китайские автомобили: опыт и рекомендации
Кто-то уже приобрел китайский автомобиль? Каков ваш опыт использования? Какие особенности, плюсы и минусы вы отметили? Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Может быть, есть какие-то особенности обслуживания или запчастей? Поделитесь своим мнением, прежде чем я сделаю свой выбор. Заранее спасибо!
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 336
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Современные китайские автомобили: опыт и рекомендации
Я сам владелец https://jetour-amr.ru/models/t2 приобретенного у официального дилера AMR в Саратове. Могу поделиться своим опытом.
Мой выбор пал на JETOUR из-за сбалансированного сочетания цены и качества. Дизайн современный, внутреннее пространство удобное. Двигатель надежный, расход топлива приемлемый. Отмечу, что обслуживание в AMR проходит оперативно, запчасти всегда в наличии.
Вождение приятное, подвеска комфортная. Конечно, каждый выбирает автомобиль в зависимости от своих потребностей, но JETOUR действительно хороший вариант в своем ценовом сегменте. Рекомендую обратить внимание на этот бренд при выборе нового автомобиля.
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 346
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9