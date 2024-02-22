Современные китайские автомобили: опыт и рекомендации

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Современные китайские автомобили: опыт и рекомендации

Новое сообщение samoeglavnoe** » 22 фев 2024, 14:19

Кто-то уже приобрел китайский автомобиль? Каков ваш опыт использования? Какие особенности, плюсы и минусы вы отметили? Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Может быть, есть какие-то особенности обслуживания или запчастей? Поделитесь своим мнением, прежде чем я сделаю свой выбор. Заранее спасибо!


samoeglavnoe**
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Re: Современные китайские автомобили: опыт и рекомендации

Новое сообщение IntoSpace » 22 фев 2024, 14:28

Я сам владелец https://jetour-amr.ru/models/t2 приобретенного у официального дилера AMR в Саратове. Могу поделиться своим опытом.

Мой выбор пал на JETOUR из-за сбалансированного сочетания цены и качества. Дизайн современный, внутреннее пространство удобное. Двигатель надежный, расход топлива приемлемый. Отмечу, что обслуживание в AMR проходит оперативно, запчасти всегда в наличии.

Вождение приятное, подвеска комфортная. Конечно, каждый выбирает автомобиль в зависимости от своих потребностей, но JETOUR действительно хороший вариант в своем ценовом сегменте. Рекомендую обратить внимание на этот бренд при выборе нового автомобиля.

IntoSpace
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Сообщения: 346
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