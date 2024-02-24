samoeglavnoe** » 24 фев 2024, 15:00

Планирую поездку в Дубай и решено взять автомобиль. Какие советы у вас по выбору аренды? Важным критерием является отсутствие залога. Что можете посоветовать в этом отношении? И еще, какие фирмы предлагают самые выгодные месячные тарифы?