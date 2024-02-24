Подскажите оптимальный вариант аренды авто в Дубае

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Подскажите оптимальный вариант аренды авто в Дубае

Новое сообщение samoeglavnoe** » 24 фев 2024, 15:00

Планирую поездку в Дубай и решено взять автомобиль. Какие советы у вас по выбору аренды? Важным критерием является отсутствие залога. Что можете посоветовать в этом отношении? И еще, какие фирмы предлагают самые выгодные месячные тарифы?


samoeglavnoe**
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Re: Подскажите оптимальный вариант аренды авто в Дубае

Новое сообщение IntoSpace » 24 фев 2024, 15:05

Привет! Когда я был в Дубае, пользовался услугами https://rentacar-dubai.ae отличный сервис, без залога, что было для меня важно. Месячные тарифы у них тоже приятно удивили. Взял Range Rover Evoque - комфорт и стиль по разумной цене. Автомобиль был в отличном состоянии, обслуживание на высоте. Рекомендую обратить внимание на этот вариант!
IntoSpace
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