Международные грузоперевозки: опыт и рекомендации

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Международные грузоперевозки: опыт и рекомендации

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 фев 2024, 13:52

Привет, друзья! У кого-то есть опыт с международными грузоперевозками? Как выбрать надежного партнера? Что следует учесть при организации международной доставки? Жду ваших советов и историй!


samoeglavnoe**
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Сообщения: 343
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Международные грузоперевозки: опыт и рекомендации

Новое сообщение IntoSpace » 25 фев 2024, 13:53

Раз уж заговорили о грузоперевозках, хочу порекомендовать компанию TELS GLOBAL вот сайт P?EPRAVA NADM?RN?CH A T??K?CH N?KLAD?. Опыт работы с ними был отличным. У них широкий спектр услуг по международным перевозкам грузов различными видами транспорта.

TELS GLOBAL – это не просто компания, это целая система, охватывающая Великобританию, Польшу, Чехию, Беларусь, Россию и Украину. С их помощью я легко отправил груз в любую точку назначения.

Особенно важно, что у них более 120 тысяч надежных автоперевозчиков, что обеспечивает высокую скорость и точность доставки. Также стоит отметить их членство в международной федерации FIATA и сертификаты ISO 9001, ISO 14001, SQAS, что подтверждает качество предоставляемых услуг.

А вот еще интересный момент – ответственность перед клиентами застрахована в TTClub, Великобритания, с лимитом в 2 500 000 евро за случай страхового возмещения.

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 353
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