Международные грузоперевозки: опыт и рекомендации
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Международные грузоперевозки: опыт и рекомендации
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Международные грузоперевозки: опыт и рекомендации
TELS GLOBAL – это не просто компания, это целая система, охватывающая Великобританию, Польшу, Чехию, Беларусь, Россию и Украину. С их помощью я легко отправил груз в любую точку назначения.
Особенно важно, что у них более 120 тысяч надежных автоперевозчиков, что обеспечивает высокую скорость и точность доставки. Также стоит отметить их членство в международной федерации FIATA и сертификаты ISO 9001, ISO 14001, SQAS, что подтверждает качество предоставляемых услуг.
А вот еще интересный момент – ответственность перед клиентами застрахована в TTClub, Великобритания, с лимитом в 2 500 000 евро за случай страхового возмещения.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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