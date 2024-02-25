IntoSpace » 25 фев 2024, 13:53

Раз уж заговорили о грузоперевозках, хочу порекомендовать компанию TELS GLOBAL вот сайт P?EPRAVA NADM?RN?CH A T??K?CH N?KLAD? . Опыт работы с ними был отличным. У них широкий спектр услуг по международным перевозкам грузов различными видами транспорта.

TELS GLOBAL – это не просто компания, это целая система, охватывающая Великобританию, Польшу, Чехию, Беларусь, Россию и Украину. С их помощью я легко отправил груз в любую точку назначения.

Особенно важно, что у них более 120 тысяч надежных автоперевозчиков, что обеспечивает высокую скорость и точность доставки. Также стоит отметить их членство в международной федерации FIATA и сертификаты ISO 9001, ISO 14001, SQAS, что подтверждает качество предоставляемых услуг.

А вот еще интересный момент – ответственность перед клиентами застрахована в TTClub, Великобритания, с лимитом в 2 500 000 евро за случай страхового возмещения.