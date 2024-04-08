Гидрогенизация двигателя автомобиля

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Гидрогенизация двигателя автомобиля

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 08 апр 2024, 15:49

По мере эксплуатации автомобиля в его двигателе накапливаются нагар. Недавно появился новый метод его удаления – гидрирование. Гидрогенизация двигателя автомобиля – услуга, которая все чаще появляется в портфолио автосервисов. Очистка двигателя водородом позволяет удалить нагар на металлических элементах. Удаление нагара из двигателя с помощью водорода имеет множество преимуществ. Этот метод не требует демонтажа головки двигателя и даже замены моторного масла. Смесь водорода и кислорода способна растворять осадок во время работы агрегата, благодаря чему срок службы сокращается. Подробнее про аппарат очистки двигателя водородом читайте в статье по ссылке https://moskwa.kamrbb.ru/?x=read&razdel=0&tema=414&start=0


cossotectsuvwyi95
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