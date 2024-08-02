Karoline » 03 авг 2024, 05:06

Рычажная тросовая лебедка – хорошая штука для ручной работы. Но учти, что с дешевыми моделями можно сильно намучаться. Тросы часто заедают, механизм быстро изнашивается. Лучше сразу взять проверенную марку, чтобы не тратить время и деньги на замену.