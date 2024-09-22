Где лучше покупать б/у автомобиль?

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Где лучше покупать б/у автомобиль?

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 22 сен 2024, 14:41

Привет всем! Друзья, подскажите где и у кого лучше покупать б/у автомобиль? Может есть какой-то сайт, агрегатор или доска объявлений где можно подобрать б/у авто? Некоторые сайты я знаю которые самые популярные. Но все же интересует сервис который именно сможет помочь подобрать автомобиль из огромного количества предложений.


lyubovfrolova6311982
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Re: Где лучше покупать б/у автомобиль?

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 22 сен 2024, 14:56

Ищите онлайн сервис где можно быстро выбрать и выгодно купить автомобиль? Рекомендую агрегатор по поиску автомобилей со всего мира https://likvi.com/ это максимально удобный сервис для выбора и покупки автомобиля по вашим параметрам. Мониторинг объявлений авито, дром.ру, авто.ру и многие другие. Найдёте все автомобили с заниженной стоимостью. Это Бесплатный агрегатор для поиска самых выгодных автомобилей.
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Re: Где лучше покупать б/у автомобиль?

Новое сообщение retaj » 24 сен 2024, 00:17

Этим летом я решила обновить свой старый автомобиль на новый. И для этого я обратилась в Рольф - дилер чери, у которого оказалось много моделей в наличии. Это оказалось преимуществом, ведь я смогла купить автомобиль и в этот же день на нем уехать.
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Re: Где лучше покупать б/у автомобиль?

Новое сообщение vane4ka » 12 янв 2025, 12:09

OMODA S5 – настоящий прорыв среди компактных кроссоверов. Автомобиль впечатляет своим современным дизайном, который выделяется на дороге. Салон просторный и комфортный, а качество материалов на высоте. Управление интуитивное, подвеска мягкая, но при этом отлично держит дорогу даже на высокой скорости. Вот почему я выбрал Omoda S5 https://dzen.ru/a/Z21Lfu7ulke68Zbd вместо б/у "европейца". Экономичный двигатель и высокий уровень безопасности делают этот автомобиль идеальным выбором для городской жизни и дальних поездок.

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vane4ka
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