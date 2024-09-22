Где лучше покупать б/у автомобиль?
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Где лучше покупать б/у автомобиль?
Привет всем! Друзья, подскажите где и у кого лучше покупать б/у автомобиль? Может есть какой-то сайт, агрегатор или доска объявлений где можно подобрать б/у авто? Некоторые сайты я знаю которые самые популярные. Но все же интересует сервис который именно сможет помочь подобрать автомобиль из огромного количества предложений.
- lyubovfrolova6311982
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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Re: Где лучше покупать б/у автомобиль?
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- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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Re: Где лучше покупать б/у автомобиль?
Этим летом я решила обновить свой старый автомобиль на новый. И для этого я обратилась в Рольф - дилер чери, у которого оказалось много моделей в наличии. Это оказалось преимуществом, ведь я смогла купить автомобиль и в этот же день на нем уехать.
- retaj
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 15 мар 2024, 11:50
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Re: Где лучше покупать б/у автомобиль?
OMODA S5 – настоящий прорыв среди компактных кроссоверов. Автомобиль впечатляет своим современным дизайном, который выделяется на дороге. Салон просторный и комфортный, а качество материалов на высоте. Управление интуитивное, подвеска мягкая, но при этом отлично держит дорогу даже на высокой скорости. Вот почему я выбрал Omoda S5 https://dzen.ru/a/Z21Lfu7ulke68Zbd вместо б/у "европейца". Экономичный двигатель и высокий уровень безопасности делают этот автомобиль идеальным выбором для городской жизни и дальних поездок.
- vane4ka
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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