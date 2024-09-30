хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС
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хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС
Управляю парком машин, и хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС, чтобы всегда знать, где техника. Кто разбирается, куда лучше обратиться?
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС
Отличная идея — спутниковый мониторинг, ага. Только вот работает он через раз, данные приходят с задержкой, и пока ты пытаешься понять, где твой транспорт, он уже где-то на другой стороне города. Настоящая "технология будущего".
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС
пришлось внедрить систему мониторинга транспорта через ГЛОНАСС, чтобы следить за нашим автопарком. Искал надёжную платформу и нашёл эту. Удобный интерфейс, точные данные, всё работает как часы. Если кому-то нужно отслеживать транспорт, рекомендую: https://s-watcher.com
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 165
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС
В нашей компании работает мониторинг транспорта ГЛОНАСС и система себя хорошо показала , так , что берите .
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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