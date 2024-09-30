хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС

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хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС

Новое сообщение JamesReus » 30 сен 2024, 00:05

Управляю парком машин, и хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС, чтобы всегда знать, где техника. Кто разбирается, куда лучше обратиться?


JamesReus
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Re: хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС

Новое сообщение Paris » 30 сен 2024, 02:14

Отличная идея — спутниковый мониторинг, ага. Только вот работает он через раз, данные приходят с задержкой, и пока ты пытаешься понять, где твой транспорт, он уже где-то на другой стороне города. Настоящая "технология будущего".
Paris
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Сообщения: 169
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Re: хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС

Новое сообщение Laiving » 30 сен 2024, 09:55

пришлось внедрить систему мониторинга транспорта через ГЛОНАСС, чтобы следить за нашим автопарком. Искал надёжную платформу и нашёл эту. Удобный интерфейс, точные данные, всё работает как часы. Если кому-то нужно отслеживать транспорт, рекомендую: https://s-watcher.com
Laiving
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Re: хочу поставить спутниковый мониторинг через ГЛОНАСС

Новое сообщение beml » 14 мар 2025, 15:15

В нашей компании работает мониторинг транспорта ГЛОНАСС и система себя хорошо показала , так , что берите .
beml
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