Paris » 30 сен 2024, 02:14

Отличная идея — спутниковый мониторинг, ага. Только вот работает он через раз, данные приходят с задержкой, и пока ты пытаешься понять, где твой транспорт, он уже где-то на другой стороне города. Настоящая "технология будущего".