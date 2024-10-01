Грузовик сломался прямо на трассе, срочно нужен качественный ремонт.

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Грузовик сломался прямо на трассе, срочно нужен качественный ремонт.

Новое сообщение ВиллиВОнка » 01 окт 2024, 11:32

Грузовик сломался прямо на трассе, срочно нужен качественный ремонт. Кто знает проверенное место, где с этим могут быстро помочь?


ВиллиВОнка
Знаток
 
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Грузовик сломался прямо на трассе, срочно нужен качественный ремонт.

Новое сообщение Kaslan » 02 окт 2024, 05:11

Тут дело серьёзное. Сервисов много, но хороший мастер на вес золота. Выбирайте те, что работают давно и с хорошими отзывами, чтобы потом по два раза не переделывать.
Kaslan
Фанат
 
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Грузовик сломался прямо на трассе, срочно нужен качественный ремонт.

Новое сообщение Paris » 02 окт 2024, 09:42

Взял себе грузовичок, но, как назло, поломка случилась в самый неподходящий момент. Нашёл сервис по ремонту на https://xn--80aidkjg6agk.xn--p1ai , думал долго будет, но ребята шустро справились. Цены нормальные, сделали всё на совесть. Теперь мой грузовик как новый!
Paris
Знаток
 
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Грузовик сломался прямо на трассе, срочно нужен качественный ремонт.

Новое сообщение serega2510 » 19 июн 2025, 05:28

Решил перейти на отечественную технику и купил седельный тягач у компании Гранат. Результат превзошёл мои ожидания. Вот такие тягачи в каталоге https://granat.spb.ru/ обладают невероятной мощностью, позволяющей буксировать тяжёлые трейлеры с лёгкостью. Внутри просторный и современный интерьер с мягкими материалами отделки, удобным креслом с множеством настроек и отличной эргономикой. Отличительной чертой стала тишина в кабине даже на максимальных оборотах двигателя. Немаловажно и то, что запчасти доступные и недорогие, автосервис имеется повсюду. Однозначно советую Гранат тем, кому важна уверенность и комфорт на пути.

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serega2510
Знаток
 
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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