присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.

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присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.

Новое сообщение JohnMaers » 05 окт 2024, 14:22

присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил. У кого есть опыт, где лучше приобрести, чтобы всё по-честному?


JohnMaers
Писатель
 
Сообщения: 68
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Re: присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.

Новое сообщение Paris » 06 окт 2024, 01:20

Модель-то свежая, выглядит стильно, но это Китай. Проверь сначала, как с обслуживанием в твоём городе, да и отзывы изучи. Не факт, что все эти "новинки" будут работать без сюрпризов через год-два.
Paris
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Сообщения: 205
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Re: присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.

Новое сообщение Naidjel » 06 окт 2024, 05:01

Решил обновить машину, долго выбирал и остановился на Jaecoo 7. Искал, где выгоднее взять, и наткнулся на сайт https://jaecoo-motorland.ru/models/modelj7/ . Машина привлекла своим дизайном и функционалом. Все документы оформили быстро, доставили оперативно. Теперь наслаждаюсь комфортной ездой.
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Naidjel
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Re: присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.

Новое сообщение игорян565 » 24 июн 2025, 10:32

Привет. Изначально я тоже рассматривал возможность приобрести именно этот автомобиль. Однако после тест-драйва понял, что он меня не особо впечатлил. Тогда сотрудники дилерского центра РОЛЬФ предложили мне geely monjaro купить. Осмотрев машину, выслушав подробный рассказ менеджера о её особенностях и преимуществах, я отправился на очередной тест-драйв. После чего решил оформить покупку — Monjaro показался мне гораздо привлекательнее.
игорян565
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