присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.
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присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.
присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил. У кого есть опыт, где лучше приобрести, чтобы всё по-честному?
- JohnMaers
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Re: присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.
Модель-то свежая, выглядит стильно, но это Китай. Проверь сначала, как с обслуживанием в твоём городе, да и отзывы изучи. Не факт, что все эти "новинки" будут работать без сюрпризов через год-два.
- Paris
- Знаток
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- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.
Решил обновить машину, долго выбирал и остановился на Jaecoo 7. Искал, где выгоднее взять, и наткнулся на сайт https://jaecoo-motorland.ru/models/modelj7/ . Машина привлекла своим дизайном и функционалом. Все документы оформили быстро, доставили оперативно. Теперь наслаждаюсь комфортной ездой.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 162
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: присматриваюсь к автомобилю Jaecoo 7, хочу узнать больше от тех, кто уже купил.
Привет. Изначально я тоже рассматривал возможность приобрести именно этот автомобиль. Однако после тест-драйва понял, что он меня не особо впечатлил. Тогда сотрудники дилерского центра РОЛЬФ предложили мне geely monjaro купить. Осмотрев машину, выслушав подробный рассказ менеджера о её особенностях и преимуществах, я отправился на очередной тест-драйв. После чего решил оформить покупку — Monjaro показался мне гораздо привлекательнее.
- игорян565
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 21:54
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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