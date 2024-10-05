Paris » 06 окт 2024, 01:20

Модель-то свежая, выглядит стильно, но это Китай. Проверь сначала, как с обслуживанием в твоём городе, да и отзывы изучи. Не факт, что все эти "новинки" будут работать без сюрпризов через год-два.