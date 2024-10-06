JamesReus » 07 окт 2024, 03:47

Твоя тачка после аварии выглядит так, будто её из шредера вытащили? Тогда пора на кузовной ремонт. В Воронеже есть нормальные места, только не поленись поискать отзывы, а то нарваться на криворуких проще простого.