Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов

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Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов

Новое сообщение Axilless » 06 окт 2024, 13:09

Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов, чтобы всё выглядело, как новое. Кто знает, где в Воронеже делают качественный кузовной ремонт?


Axilless
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Сообщения: 118
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов

Новое сообщение JamesReus » 07 окт 2024, 03:47

Твоя тачка после аварии выглядит так, будто её из шредера вытащили? Тогда пора на кузовной ремонт. В Воронеже есть нормальные места, только не поленись поискать отзывы, а то нарваться на криворуких проще простого.
JamesReus
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов

Новое сообщение Laiving » 07 окт 2024, 10:03

Недавно попал в мелкое ДТП, и машине срочно понадобился кузовной ремонт. Обратился на https://ml-kuzov.ru/ , там всё сделали быстро и качественно. Даже не ожидал, что можно так аккуратно восстановить кузов. Теперь машина как новая, и всем знакомым буду рекомендовать этот сервис!
Laiving
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Сообщения: 153
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов

Новое сообщение beml » 08 окт 2024, 12:28

так в автосервис любой обратитесь и вам сделают ремонт кузова
beml
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов

Новое сообщение lirkafe » 08 окт 2024, 16:29

Могу вам подсказать хорошую компанию https://car-life23.ru где делают кузовной ремонт профессиональные и опытные специалисты и Я сама к ним обращалась за ремонтом кузова своего автомобиля .
lirkafe
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов

Новое сообщение Розалия » 20 фев 2025, 15:54

Специализированный сервисный центр https://klin-avtoservis.ru/ предлагает автовладельцам следующие виды услуг как тщательная компьютерная диагностика всех систем транспортного средства; ремонт двигателя внутреннего сгорания; устранение неполадок в электрике; ремонт подвески; кузовной ремонт; покраска транспортного средства; шиномонтажные работы. Работают комплексно и на совесть.
Розалия
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