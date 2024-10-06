Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов
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Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов
Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов, чтобы всё выглядело, как новое. Кто знает, где в Воронеже делают качественный кузовной ремонт?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов
Твоя тачка после аварии выглядит так, будто её из шредера вытащили? Тогда пора на кузовной ремонт. В Воронеже есть нормальные места, только не поленись поискать отзывы, а то нарваться на криворуких проще простого.
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов
Недавно попал в мелкое ДТП, и машине срочно понадобился кузовной ремонт. Обратился на https://ml-kuzov.ru/ , там всё сделали быстро и качественно. Даже не ожидал, что можно так аккуратно восстановить кузов. Теперь машина как новая, и всем знакомым буду рекомендовать этот сервис!
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов
так в автосервис любой обратитесь и вам сделают ремонт кузова
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов
Могу вам подсказать хорошую компанию https://car-life23.ru где делают кузовной ремонт профессиональные и опытные специалисты и Я сама к ним обращалась за ремонтом кузова своего автомобиля .
- lirkafe
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Попал в небольшую аварию, и теперь надо срочно восстановить кузов
Специализированный сервисный центр https://klin-avtoservis.ru/ предлагает автовладельцам следующие виды услуг как тщательная компьютерная диагностика всех систем транспортного средства; ремонт двигателя внутреннего сгорания; устранение неполадок в электрике; ремонт подвески; кузовной ремонт; покраска транспортного средства; шиномонтажные работы. Работают комплексно и на совесть.
- Розалия
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 июн 2024, 13:06
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