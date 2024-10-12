Стоит ли брать новый Jeelly? Поделитесь мнением.
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Стоит ли брать новый Jeelly? Поделитесь мнением.
Стоит ли брать новый Jeelly? Поделитесь мнением. Хочется понять, где в Воронеже есть официальный дилер, чтобы всё было по гарантии и без подводных камней.
- Dertert
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Стоит ли брать новый Jeelly? Поделитесь мнением.
Слушай, с дилерами надо быть начеку. Цены у них всегда выше, а потом и за сервис содрать могут. Вроде бы надёжно, но всегда найдётся за что доплатить. Пробуй искать лучшее предложение.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Стоит ли брать новый Jeelly? Поделитесь мнением.
Давно хотел взять себе Geely, и вот как раз в Воронеже нашёл официального дилера: https://geely-motorland.ru/ . Приехал, посмотрел авто, всё подробно рассказали. Машины новые, гарантия и сервис – всё на уровне. Оформили всё быстро и без проблем, а главное, машина теперь радует каждый день!
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Стоит ли брать новый Jeelly? Поделитесь мнением.
Китайские автомобили давно выбились в лидеры по продажам. Не сомневайтесь и покупайте тот автомобиль, который вам нравится. Рекомендую эксид официальный дилер Рольф, в котором широкий ассортимент автомобилей в разных цветах и комплектациях.
- Mishel
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 26 май 2023, 02:42
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Re: Стоит ли брать новый Jeelly? Поделитесь мнением.
Покупка Omoda C5 стала для меня осознанным выбором после тщательного анализа рынка кроссоверов. Этот автомобиль сочетает в себе элегантный дизайн, современные технологии и отличные ходовые характеристики. Внешне он выглядит солидно и привлекательно, притягивая взгляды прохожих своей уникальной стилистикой. Вот здесь есть мой отзыв, как я выбрал кроссовер Omoda C5 https://dzen.ru/a/Z2vELct2VE84OKaY Интерьер салона продуман до мельчайших деталей: качественные материалы, удобное расположение кнопок и переключателей, а также обилие пространства создают атмосферу уюта и комфорта. Мультимедийная система с большим сенсорным экраном и поддержкой различных приложений делает поездки ещё более приятными и продуктивными. Особое внимание заслуживает уровень безопасности. Автомобиль оснащен множеством активных и пассивных систем, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и мониторинг слепых зон. Это придает уверенности на дороге и снижает риск возникновения аварийных ситуаций. В заключение хочу сказать, что Omoda C5 – это автомобиль, который сочетает в себе лучшие черты современного кроссовера: элегантность, инновационность и надежность. Рекомендую всем, кто ищет нечто большее, чем просто средство передвижения.
- vane4ka
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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