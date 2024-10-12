Axilless » 12 окт 2024, 11:33

Слушай, с дилерами надо быть начеку. Цены у них всегда выше, а потом и за сервис содрать могут. Вроде бы надёжно, но всегда найдётся за что доплатить. Пробуй искать лучшее предложение.