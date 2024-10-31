Хочу купить автомобиль из США, живу в Москве
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Хочу купить автомобиль из США, живу в Москве
Здравствуйте! Хочу приобрести автомобиль из США , живу в Москве. Я не специалист в этом деле по этой причине хочу получить помощь по подбору, доставка, оформления с выдачей СБКТС и ЭПТС. В общем полное сопровождение процесса по получению документов для регистрации авто из США с минимальным участием. Ну и наверное чтобы без посредников — если это можно.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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Re: Хочу купить автомобиль из США, живу в Москве
Купить автомобиль из США в Москве без посредников с подбором и доставкой Вы можете воспользовавшись платными услугами Первого Автоброкера. Вот их ссылка на сайт https://firstautobroker.ru Начните с бесплатной консультации перед оформлением авто. Привоз автомобилей из США под ключ. Подготовка документов до таможенного оформления с выдачей СБКТС и ЭПТС. Быстрая доставка автомобиля.
- lyubovfrolova6311982
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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Re: Хочу купить автомобиль из США, живу в Москве
Omoda S5 GT — настоящая жемчужина среди кроссоверов. Автомобиль выделяется своим уникальным дизайном и высоким уровнем комфорта. Реальные отзывы владельца и впечатления от эксплуатации Omoda S5 GT https://dzen.ru/a/Z2vVdr3DVWBfN9y4 есть на платформе Дзен. Двигатель обеспечивает отличную динамику разгона, а подвеска сглаживает все неровности дороги. Салон оборудован современными системами безопасности и комфорта, что делает каждую поездку максимально приятной. Отличный выбор для тех, кто ценит качество и стиль.
- vane4ka
- Фанат
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- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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