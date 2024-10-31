cossotectsuvwyi95 » 31 окт 2024, 13:00

Здравствуйте! Хочу приобрести автомобиль из США , живу в Москве. Я не специалист в этом деле по этой причине хочу получить помощь по подбору, доставка, оформления с выдачей СБКТС и ЭПТС. В общем полное сопровождение процесса по получению документов для регистрации авто из США с минимальным участием. Ну и наверное чтобы без посредников — если это можно.