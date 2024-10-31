Где купить Tesla model S?
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Где купить Tesla model S?
Не подскажите, где купить Tesla model S в Москве? Интересуюсь вопросом уже который день, но пока что его решить так и не смогла. Как мне быть в этой ситуации?
- polinalaxtanova
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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Re: Где купить Tesla model S?
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- Sergey1818
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Re: Где купить Tesla model S?
Красивая модель, мне еще model x тоже очень симпатичная. Сколько у вас на ее страхование уходит? Знаете что можно взять промокод для Хотлайн Финанс и на этом сервисе дешевле оформить? Пока действует предложение, мы так на свою машину купили, а еще и соседа пригласили за компанию.
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Schmille
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 май 2023, 16:58
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Re: Где купить Tesla model S?
Всем спасибо за рекомендации, на досуге обязательно посмотрим предложения.
- gohkadd
- Знаток
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- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Re: Где купить Tesla model S?
Привет. Даже такая машина при покупке требует тщательного внимания. Если сами недостаточно хорошо разбираетесь в автомобилях, советую обратиться за услугой проверка авто перед покупкой. Специалисты профессионально осмотрят её целиком и скажут, стоит ли приобретать выбранный экземпляр или лучше продолжить поиски другого варианта.
- игорян565
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 21:54
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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