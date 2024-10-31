Где купить Tesla model S?

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Где купить Tesla model S?

Новое сообщение polinalaxtanova » 31 окт 2024, 21:17

Не подскажите, где купить Tesla model S в Москве? Интересуюсь вопросом уже который день, но пока что его решить так и не смогла. Как мне быть в этой ситуации?


polinalaxtanova
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Re: Где купить Tesla model S?

Новое сообщение Sergey1818 » 31 окт 2024, 21:30

Ну что я вам скажу по этому поводу, если вас интересует, где Купить Tesla model S в Москве, тогда этот сайт точно вам пригодится. Тут как вы видите, доступные цены, удобная оплата и гарантия. Так же к авто есть вся нужная информация, характеристики и стоимость. Если у вас есть вопросы - всегда обращайтесь к их специалистам.
Sergey1818
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Re: Где купить Tesla model S?

Новое сообщение Schmille » 04 ноя 2024, 20:56

Красивая модель, мне еще model x тоже очень симпатичная. Сколько у вас на ее страхование уходит? Знаете что можно взять промокод для Хотлайн Финанс и на этом сервисе дешевле оформить? Пока действует предложение, мы так на свою машину купили, а еще и соседа пригласили за компанию.
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Schmille
 
Сообщения: 4
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Re: Где купить Tesla model S?

Новое сообщение gohkadd » 16 ноя 2024, 21:29

Всем спасибо за рекомендации, на досуге обязательно посмотрим предложения.
gohkadd
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Re: Где купить Tesla model S?

Новое сообщение игорян565 » 24 июн 2025, 10:28

Привет. Даже такая машина при покупке требует тщательного внимания. Если сами недостаточно хорошо разбираетесь в автомобилях, советую обратиться за услугой проверка авто перед покупкой. Специалисты профессионально осмотрят её целиком и скажут, стоит ли приобретать выбранный экземпляр или лучше продолжить поиски другого варианта.
игорян565
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