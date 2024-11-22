В какой клинике пройти УЗИ малого таза?

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В какой клинике пройти УЗИ малого таза?

Новое сообщение beml » 22 ноя 2024, 08:00

Мне надо пройти УЗИ малого таза в Москве , в какую клинику обратиться?


beml
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Re: В какой клинике пройти УЗИ малого таза?

Новое сообщение gaps » 22 ноя 2024, 09:18

Я проходил УЗИ малого таза в диагностическом центре , к ним обратитесь
gaps
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Re: В какой клинике пройти УЗИ малого таза?

Новое сообщение hurteseg » 22 ноя 2024, 11:54

Если вам надо в Москве пройти УЗИ малого таза , то Я вам советую обратиться в эту клинику https://msk.ramsaydiagnostics.ru/ у них оборудование новое и УЗИ проводят четко , сам к ним ходил ни так давно на УЗИ.
hurteseg
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Re: В какой клинике пройти УЗИ малого таза?

Новое сообщение Яна Величкова » 30 янв 2025, 22:59

Если вам нужно пройти УЗИ малого таза, я могу порекомендовать обратиться в клинику, где я делала УЗИ молочной железы. На сайте uzi-kiev.com.ua представлены профессиональные услуги УЗИ с высоким качеством диагностики. Вы можете получить консультацию и запись на процедуру, а специалисты обеспечат точность исследований.
Яна Величкова
 
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