В какой клинике пройти УЗИ малого таза?
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В какой клинике пройти УЗИ малого таза?
Мне надо пройти УЗИ малого таза в Москве , в какую клинику обратиться?
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: В какой клинике пройти УЗИ малого таза?
Я проходил УЗИ малого таза в диагностическом центре , к ним обратитесь
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: В какой клинике пройти УЗИ малого таза?
Если вам надо в Москве пройти УЗИ малого таза , то Я вам советую обратиться в эту клинику https://msk.ramsaydiagnostics.ru/ у них оборудование новое и УЗИ проводят четко , сам к ним ходил ни так давно на УЗИ.
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: В какой клинике пройти УЗИ малого таза?
Если вам нужно пройти УЗИ малого таза, я могу порекомендовать обратиться в клинику, где я делала УЗИ молочной железы. На сайте uzi-kiev.com.ua представлены профессиональные услуги УЗИ с высоким качеством диагностики. Вы можете получить консультацию и запись на процедуру, а специалисты обеспечат точность исследований.
- Яна Величкова
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 янв 2025, 22:47
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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