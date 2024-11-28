Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

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Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

Новое сообщение Axilless » 28 ноя 2024, 22:53

Глаза стали плохо видеть, нужно провериться у врача. Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.


Axilless
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

Новое сообщение Naidjel » 29 ноя 2024, 02:26

Офтальмологов много, а толковых — раз, два и обчёлся. Не тяните, если зрение начало падать, потому что потом дороже обойдётся и в прямом, и в переносном смысле.
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

Новое сообщение ВиллиВОнка » 29 ноя 2024, 16:01

Начал замечать проблемы со зрением. Записался к офтальмологу через омикрон35.рф . Доктор провел тщательную диагностику, выписал рекомендации. Все прошло на высшем уровне, оборудование современное, персонал отзывчивый.
ВиллиВОнка
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

Новое сообщение zamlina » 21 дек 2024, 20:26

обратитесь в поликлинику и вам подскажут хорошего врача офтальмолога
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

Новое сообщение beml » 22 дек 2024, 10:04

Если у вас испортилось зрение , то Я бы вам порекомендовал обратиться к этому врачу - офтальмологу https://prozrenie73.ru/uslugi/diagnostika-zreniia где вы сможете пройти диагностику зрения и вам помогут решить вопрос с вашим зрением.
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

Новое сообщение gohkadd » 30 мар 2025, 20:55

Приветствую, мои дорогие. Тоже ищу хорошего офтальмолога в Нижнем Новгороде, нужно маму отправить к хорошему врачу для лечения катаракты.
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.

Новое сообщение Aleksandra94 » 30 мар 2025, 22:21

Работала преподавателем, и когда начала путать буквы на доске, поняла: что-то не так. Обследование в «Эксимер» в показало, что причина — катаракта, поэтому сразу начали лечение катаракты в Ростове. Признаться, я немного затянула с лечением — боялась операции. Но после подробной консультации с офтальмохирургом страх ушёл. Всё объяснили, показали, даже макет линзы дали подержать в руках. Операция заняла всего 15 минут, а уже к вечеру я замечала, что цвета стали ярче. Сейчас жалею только об одном — что не пришла раньше.
Aleksandra94
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