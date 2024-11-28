Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
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Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
Глаза стали плохо видеть, нужно провериться у врача. Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
Офтальмологов много, а толковых — раз, два и обчёлся. Не тяните, если зрение начало падать, потому что потом дороже обойдётся и в прямом, и в переносном смысле.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
Начал замечать проблемы со зрением. Записался к офтальмологу через омикрон35.рф . Доктор провел тщательную диагностику, выписал рекомендации. Все прошло на высшем уровне, оборудование современное, персонал отзывчивый.
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
обратитесь в поликлинику и вам подскажут хорошего врача офтальмолога
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
Если у вас испортилось зрение , то Я бы вам порекомендовал обратиться к этому врачу - офтальмологу https://prozrenie73.ru/uslugi/diagnostika-zreniia где вы сможете пройти диагностику зрения и вам помогут решить вопрос с вашим зрением.
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
Приветствую, мои дорогие. Тоже ищу хорошего офтальмолога в Нижнем Новгороде, нужно маму отправить к хорошему врачу для лечения катаракты.
- gohkadd
- Знаток
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- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Re: Подскажите хорошего офтальмолога, который поставит точный диагноз.
Работала преподавателем, и когда начала путать буквы на доске, поняла: что-то не так. Обследование в «Эксимер» в показало, что причина — катаракта, поэтому сразу начали лечение катаракты в Ростове. Признаться, я немного затянула с лечением — боялась операции. Но после подробной консультации с офтальмохирургом страх ушёл. Всё объяснили, показали, даже макет линзы дали подержать в руках. Операция заняла всего 15 минут, а уже к вечеру я замечала, что цвета стали ярче. Сейчас жалею только об одном — что не пришла раньше.
- Aleksandra94
- Знаток
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- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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