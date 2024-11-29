Не могу найти стоматологическую клинику

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Не могу найти стоматологическую клинику

Новое сообщение polinalaxtanova » 29 ноя 2024, 00:20

Кто в курсе и подскажет мне, есть ли в Челябинске хорошая стоматологическая клиника? Интересуюсь вопросом уже который день, но пока что его так и не решила. Что делать посоветуете?


polinalaxtanova
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Re: Не могу найти стоматологическую клинику

Новое сообщение Sergey1818 » 29 ноя 2024, 13:00

Думаю вам точно должна подойти Стоматология Сити Смайл, ведь тут работают специалисты с многолетним опытом и на современном оборудовании, а так же по доступной цене. Тут вы сможете заказать: имплантацию зубов, протезирование, лечение, отбеливание, установку брекетов. К тому же стоматологическая клиника работает еще с 2008 года и имеет отличную репутацию.
Sergey1818
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Re: Не могу найти стоматологическую клинику

Новое сообщение Розалия » 07 мар 2025, 12:34

Могу подсказать хорошую стоматологию “Маэстро” https://maestrodental.ru, ее ценят за высокий уровень обслуживания, безупречный сервис, компетентность персонала, доброжелательное отношение. Они оказывают весь перечень стоматологических услуг:
Розалия
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