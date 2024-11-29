Не могу найти стоматологическую клинику
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Не могу найти стоматологическую клинику
Кто в курсе и подскажет мне, есть ли в Челябинске хорошая стоматологическая клиника? Интересуюсь вопросом уже который день, но пока что его так и не решила. Что делать посоветуете?
- polinalaxtanova
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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Re: Не могу найти стоматологическую клинику
Думаю вам точно должна подойти Стоматология Сити Смайл, ведь тут работают специалисты с многолетним опытом и на современном оборудовании, а так же по доступной цене. Тут вы сможете заказать: имплантацию зубов, протезирование, лечение, отбеливание, установку брекетов. К тому же стоматологическая клиника работает еще с 2008 года и имеет отличную репутацию.
- Sergey1818
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Re: Не могу найти стоматологическую клинику
Могу подсказать хорошую стоматологию “Маэстро” https://maestrodental.ru, ее ценят за высокий уровень обслуживания, безупречный сервис, компетентность персонала, доброжелательное отношение. Они оказывают весь перечень стоматологических услуг:
- Розалия
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 14 июн 2024, 13:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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