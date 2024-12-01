Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами
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Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами
Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами. Где в Ставрополе делают точно и без очередей?
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами
Лучше сделать в клинике с современным оборудованием. Снимки будут чётче.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами
Была необходимость пройти МРТ внутренних органов, и я выбрал клинику в Ставрополе через https://xn--80ae1alafffj1i.xn----7sbxac ... %80%D1%82/ . Всё прошло быстро и безболезненно, врачи внимательные, а результаты дали подробную информацию. Очень доволен качеством услуг.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами
в диагностический центр обратитесь и вам сделают хорошо МРТ
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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