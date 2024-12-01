Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами

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Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами

Новое сообщение stepanben » 01 дек 2024, 20:30

Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами. Где в Ставрополе делают точно и без очередей?


stepanben
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Re: Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами

Новое сообщение Laiving » 01 дек 2024, 22:27

Лучше сделать в клинике с современным оборудованием. Снимки будут чётче.
Laiving
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Re: Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами

Новое сообщение Osvald » 02 дек 2024, 02:02

Была необходимость пройти МРТ внутренних органов, и я выбрал клинику в Ставрополе через https://xn--80ae1alafffj1i.xn----7sbxac ... %80%D1%82/ . Всё прошло быстро и безболезненно, врачи внимательные, а результаты дали подробную информацию. Очень доволен качеством услуг.
Osvald
Фанат
 
Сообщения: 140
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Re: Нужно срочно сделать МРТ, чтобы понять, что с внутренними органами

Новое сообщение zamlina » 13 фев 2025, 11:29

в диагностический центр обратитесь и вам сделают хорошо МРТ
zamlina
Писатель
 
Сообщения: 79
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