Как получить онлайн консультацию врача?
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Как получить онлайн консультацию врача?
Не подскажите, как получить онлайн консультацию врача? Не первый день ищу информацию, но пока что не нашла то, что нужно. Как мне быть в этой ситуации? Вопрос нужно решить как можно скорее.
- polinalaxtanova
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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Re: Как получить онлайн консультацию врача?
Можете не тратить впустую время, ведь если вы ищите, где лучше получить онлайн консультацию врача https://vrachotvetit.ru, тогда вам стоит посетить сайт Врач Ответит. Тут квалифицированные специалисты работают круглосуточно, отвечают здесь быстро, да и запись на прием - не требуется. Консультацию тут могут предоставить как платную, так и совершенно бесплатную.
- Sergey1818
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Re: Как получить онлайн консультацию врача?
Здравствуйте, помощь врача плюс онлайн-консультацию вы можете получить в центре https://mositalmed.ru/services/ Там очень много мед услуг - от терапии до гинекологии и восстановительной медицины. Специалистов много опытных, всё объясняют понятно Думаю, подойдёт и для плановых обследований
- andreeva77
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 янв 2025, 06:02
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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