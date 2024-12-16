Как получить онлайн консультацию врача?

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Как получить онлайн консультацию врача?

Новое сообщение polinalaxtanova » 16 дек 2024, 13:26

Не подскажите, как получить онлайн консультацию врача? Не первый день ищу информацию, но пока что не нашла то, что нужно. Как мне быть в этой ситуации? Вопрос нужно решить как можно скорее.


polinalaxtanova
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Re: Как получить онлайн консультацию врача?

Новое сообщение Sergey1818 » 16 дек 2024, 13:50

Можете не тратить впустую время, ведь если вы ищите, где лучше получить онлайн консультацию врача https://vrachotvetit.ru, тогда вам стоит посетить сайт Врач Ответит. Тут квалифицированные специалисты работают круглосуточно, отвечают здесь быстро, да и запись на прием - не требуется. Консультацию тут могут предоставить как платную, так и совершенно бесплатную.
Sergey1818
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Re: Как получить онлайн консультацию врача?

Новое сообщение andreeva77 » 08 апр 2025, 10:57

Здравствуйте, помощь врача плюс онлайн-консультацию вы можете получить в центре https://mositalmed.ru/services/ Там очень много мед услуг - от терапии до гинекологии и восстановительной медицины. Специалистов много опытных, всё объясняют понятно Думаю, подойдёт и для плановых обследований
andreeva77
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