Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала
Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала. Кто подскажет проверенное агентство, чтобы найти надёжного человека?
- Gendalf
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
-
Re: Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала
искал для родственника, долго проверял документы и рекомендации. С такими делами лучше перестраховаться, чтобы потом не жалеть.
- Laiving
- Фанат
-
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала
Для бабушки пришлось срочно искать сиделку с проживанием. На https://sidelka77.ru нашли отличного специалиста. Женщина оказалась доброй, терпеливой и внимательной. Бабушка довольна, а мы спокойны, что она в надёжных руках. Спасибо за помощь!
-
Naidjel
- Фанат
-
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
-
Re: Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала
Це зараз не проблема , можна знайти перевіреного і надійного працівника . Для цього є служба підбору доглядальниць «Sidelki24» , там працюють професійні доглядальниці, які точно зможуть надати допомогу при різних проблемах. Коли у моєї бабусі були проблеми після хвороби і потрібно було деякий час за нею постійно приглядати, то я наймала для неї доглядальницю. І таким чином її відновлення пройшло добре.
- Sakura
- Читатель
-
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Sakura и гости: 4