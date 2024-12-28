Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала

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Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала

Новое сообщение Gendalf » 28 дек 2024, 08:32

Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала. Кто подскажет проверенное агентство, чтобы найти надёжного человека?


Gendalf
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала

Новое сообщение Laiving » 29 дек 2024, 07:55

искал для родственника, долго проверял документы и рекомендации. С такими делами лучше перестраховаться, чтобы потом не жалеть.
Laiving
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Re: Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала

Новое сообщение Naidjel » 29 дек 2024, 11:36

Для бабушки пришлось срочно искать сиделку с проживанием. На https://sidelka77.ru нашли отличного специалиста. Женщина оказалась доброй, терпеливой и внимательной. Бабушка довольна, а мы спокойны, что она в надёжных руках. Спасибо за помощь!
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Naidjel
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Сообщения: 152
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Re: Для родственника нужна сиделка, чтобы помогала по дому и ухаживала

Новое сообщение Sakura » 17 фев 2025, 17:38

Це зараз не проблема , можна знайти перевіреного і надійного працівника . Для цього є служба підбору доглядальниць «Sidelki24» , там працюють професійні доглядальниці, які точно зможуть надати допомогу при різних проблемах. Коли у моєї бабусі були проблеми після хвороби і потрібно було деякий час за нею постійно приглядати, то я наймала для неї доглядальницю. І таким чином її відновлення пройшло добре.
Sakura
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