Нужно нанесение логотипа на спортивную форму

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Нужно нанесение логотипа на спортивную форму

Новое сообщение kodena » 02 янв 2025, 15:53

Хочу заказать нанесение логотипа на спортивную форму для команды, но переживаю, что после нескольких стирок изображение начнет тускнеть или трескаться. Какие технологии лучше выбрать для такой задачи, чтобы рисунок был ярким и долговечным? И есть ли компании, которые помогут не только с нанесением, но и с подбором дизайна?


kodena
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Re: Нужно нанесение логотипа на спортивную форму

Новое сообщение belkodi » 02 янв 2025, 16:15

Я недавно сам сталкивался с похожей задачей — нужно было нанести логотип на форму для нашей корпоративной команды. После долгих поисков выбрал Alfatradesport https://alfatradesport.ru/, и они меня приятно удивили. Там предложили сделать УФ-печать, объяснив, что она отлично выдерживает стирки и не выцветает. Специалисты компании помогли доработать дизайн логотипа, учли даже такие мелочи, как расположение и размер. А результат — просто супер! Форма смотрится профессионально, а качество нанесения впечатляет. Если хотите, чтобы все было надежно и с заботой о деталях, рекомендую их. Кстати, у них есть дисконтная программа, что тоже приятно.
belkodi
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Re: Нужно нанесение логотипа на спортивную форму

Новое сообщение kodena » 10 янв 2025, 15:20

Благодарю за совет обратить внимание на Alfatradesport! Понравилось, что у них широкий выбор услуг. А вы не в курсе, сколько занимает стандартный срок выполнения заказа?
kodena
Фанат
 
Сообщения: 104
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