kodena » 02 янв 2025, 15:53

Хочу заказать нанесение логотипа на спортивную форму для команды, но переживаю, что после нескольких стирок изображение начнет тускнеть или трескаться. Какие технологии лучше выбрать для такой задачи, чтобы рисунок был ярким и долговечным? И есть ли компании, которые помогут не только с нанесением, но и с подбором дизайна?