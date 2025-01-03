Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.
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Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.
Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником. Как найти место, где всё быстро и с качественными снимками?
- Harlitood
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.
Записаться-то легко, а вот очередь иногда тянется. Лучше заранее уточнить, как быстро освободится место.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.
Стал замечать проблемы со здоровьем, нужно было срочно пройти МРТ. Зашёл на mrt-vmsk.ru и записался за пару минут. Процедура прошла быстро, оборудование современное, результаты выдали сразу. Очень удобно и без нервов, рекомендую!
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.
посмотрите в интернете отзывы и выбирайте клинику , где быстро делают МРТ
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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