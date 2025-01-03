Laiving » 04 янв 2025, 07:45

Стал замечать проблемы со здоровьем, нужно было срочно пройти МРТ. Зашёл на mrt-vmsk.ru и записался за пару минут. Процедура прошла быстро, оборудование современное, результаты выдали сразу. Очень удобно и без нервов, рекомендую!