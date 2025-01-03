Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.

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Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.

Новое сообщение Harlitood » 03 янв 2025, 20:39

Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником. Как найти место, где всё быстро и с качественными снимками?


Harlitood
Писатель
 
Сообщения: 86
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Re: Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.

Новое сообщение Dima » 03 янв 2025, 22:11

Записаться-то легко, а вот очередь иногда тянется. Лучше заранее уточнить, как быстро освободится место.
Dima
Писатель
 
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Re: Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.

Новое сообщение Laiving » 04 янв 2025, 07:45

Стал замечать проблемы со здоровьем, нужно было срочно пройти МРТ. Зашёл на mrt-vmsk.ru и записался за пару минут. Процедура прошла быстро, оборудование современное, результаты выдали сразу. Очень удобно и без нервов, рекомендую!
Laiving
Фанат
 
Сообщения: 124
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Re: Доктор сказал пройти МРТ, чтобы точно понять, что с позвоночником.

Новое сообщение beml » 11 янв 2025, 11:31

посмотрите в интернете отзывы и выбирайте клинику , где быстро делают МРТ
beml
Фанат
 
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