Поставщик спортивной одежды

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Поставщик спортивной одежды

Новое сообщение belkodi » 05 янв 2025, 17:36

Ищу надежного поставщика спортивной одежды и экипировки для оптовых закупок. Нужно, чтобы ассортимент был разнообразным, и можно было заказать продукцию известных брендов. Очень важно, чтобы можно было сделать персонализацию, например, нанести логотипы на одежду. Кто может предложить хорошие условия для бизнеса?


belkodi
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Re: Поставщик спортивной одежды

Новое сообщение kodena » 05 янв 2025, 20:14

Я недавно столкнулся с подобной задачей, и нашел отличный вариант для оптовых закупок — это магазин "Формула спорта". Они работают с такими брендами, как Nike, Puma, adidas и Kelme, что позволяет выбрать продукцию, которая точно понравится вашим клиентам. Кроме того, они предлагают услуги по нанесению логотипов и надписей, так что можно сделать одежду действительно уникальной. Работают с 2018 года, и сервис у них на высоте. Рекомендую обратить внимание, если хотите получить качественные товары с хорошими условиями для бизнеса!
kodena
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