Поставщик спортивной одежды
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Поставщик спортивной одежды
Ищу надежного поставщика спортивной одежды и экипировки для оптовых закупок. Нужно, чтобы ассортимент был разнообразным, и можно было заказать продукцию известных брендов. Очень важно, чтобы можно было сделать персонализацию, например, нанести логотипы на одежду. Кто может предложить хорошие условия для бизнеса?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Поставщик спортивной одежды
Я недавно столкнулся с подобной задачей, и нашел отличный вариант для оптовых закупок — это магазин "Формула спорта". Они работают с такими брендами, как Nike, Puma, adidas и Kelme, что позволяет выбрать продукцию, которая точно понравится вашим клиентам. Кроме того, они предлагают услуги по нанесению логотипов и надписей, так что можно сделать одежду действительно уникальной. Работают с 2018 года, и сервис у них на высоте. Рекомендую обратить внимание, если хотите получить качественные товары с хорошими условиями для бизнеса!
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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