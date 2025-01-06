Решил заняться собой, ищу хороший спортзал
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Решил заняться собой, ищу хороший спортзал
Решил заняться собой, ищу хороший спортзал. Где у нас в Волгограде найти фитнес-центр с нормальными условиями и тренажёрами?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Решил заняться собой, ищу хороший спортзал
Лучше сходить на пробное занятие и посмотреть условия. Секретов потом не будет.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Решил заняться собой, ищу хороший спортзал
Решил серьёзно взяться за здоровье и записался в https://www.sparta-vlg.ru . Зал современный, тренеры внимательные, программы разнообразные. Уже через месяц заметил результаты: мышцы подтянулись, энергии стало больше. Советую всем, кто хочет изменений!
- Harlitood
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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