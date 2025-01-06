Решил заняться собой, ищу хороший спортзал

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Решил заняться собой, ищу хороший спортзал

Новое сообщение Paris » 06 янв 2025, 11:06

Решил заняться собой, ищу хороший спортзал. Где у нас в Волгограде найти фитнес-центр с нормальными условиями и тренажёрами?


Paris
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Re: Решил заняться собой, ищу хороший спортзал

Новое сообщение Naidjel » 07 янв 2025, 14:33

Лучше сходить на пробное занятие и посмотреть условия. Секретов потом не будет.
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Naidjel
Фанат
 
Сообщения: 142
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Re: Решил заняться собой, ищу хороший спортзал

Новое сообщение Harlitood » 07 янв 2025, 17:13

Решил серьёзно взяться за здоровье и записался в https://www.sparta-vlg.ru . Зал современный, тренеры внимательные, программы разнообразные. Уже через месяц заметил результаты: мышцы подтянулись, энергии стало больше. Советую всем, кто хочет изменений!
Harlitood
Писатель
 
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