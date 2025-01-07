Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога
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Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога
Нужно срочно полечить зубы, а главное – без боли и с хорошими врачами. Подскажите клинику, где цена и качество на уровне?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога
Тут всё от кошелька зависит. Но лучше выбирать клиники, где сразу дают прозрачный план лечения. И не ведись на акции, иногда это замануха.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога
После долгих мучений с зубами наконец решился на лечение в zubla.ru. Врач опытный, помог с проблемами, которые мучили уже не один год. Профессионализм на высшем уровне. После лечения чувствую себя намного лучше, рекомендую!
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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