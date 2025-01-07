stepanben » 07 янв 2025, 23:27

После долгих мучений с зубами наконец решился на лечение в zubla.ru. Врач опытный, помог с проблемами, которые мучили уже не один год. Профессионализм на высшем уровне. После лечения чувствую себя намного лучше, рекомендую!