Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога

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Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога

Новое сообщение Laiving » 07 янв 2025, 21:12

Нужно срочно полечить зубы, а главное – без боли и с хорошими врачами. Подскажите клинику, где цена и качество на уровне?


Laiving
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Re: Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога

Новое сообщение Naidjel » 07 янв 2025, 22:36

Тут всё от кошелька зависит. Но лучше выбирать клиники, где сразу дают прозрачный план лечения. И не ведись на акции, иногда это замануха.
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Naidjel
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Re: Нужно срочно полечить зубы, ищу стоматолога

Новое сообщение stepanben » 07 янв 2025, 23:27

После долгих мучений с зубами наконец решился на лечение в zubla.ru. Врач опытный, помог с проблемами, которые мучили уже не один год. Профессионализм на высшем уровне. После лечения чувствую себя намного лучше, рекомендую!
stepanben
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