Болит зуб, а тянуть уже нельзя. Кто был в Челябинске у стоматолога?

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Болит зуб, а тянуть уже нельзя. Кто был в Челябинске у стоматолога?

Новое сообщение Harlitood » 13 янв 2025, 14:24

Болит зуб, а тянуть уже нельзя. Кто был в Челябинске у стоматолога и может порекомендовать надёжного врача?


Harlitood
Писатель
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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