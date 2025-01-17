Нужен качественный аппарат ЭЭГ
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Нужен качественный аппарат ЭЭГ
Какой поставщик медицинского оборудования поможет подобрать качественный аппарат ЭЭГ для расширения спектра диагностических услуг, обеспечит его установку и предоставит постгарантийную поддержку?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Нужен качественный аппарат ЭЭГ
Когда мы решили расширить спектр диагностических услуг, без покупки качественного аппарата ЭЭГ https://lassamed.ru/production/nevrolog ... lsges-mbh/ не обойтись. Наш выбор снова пал на Lassamed, так как их надёжность уже проверена временем. В каталоге представлено множество моделей, а сотрудники всегда готовы помочь подобрать оптимальное решение. После установки прошло несколько недель, и я могу сказать одно: оборудование работает на высшем уровне, а наши пациенты довольны результатами обследований. Спасибо Lassamed за профессионализм и заботу о клиентах!
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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