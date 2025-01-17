Нужен качественный аппарат ЭЭГ

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Нужен качественный аппарат ЭЭГ

Новое сообщение belkodi » 17 янв 2025, 15:45

Какой поставщик медицинского оборудования поможет подобрать качественный аппарат ЭЭГ для расширения спектра диагностических услуг, обеспечит его установку и предоставит постгарантийную поддержку?


belkodi
Знаток
 
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Нужен качественный аппарат ЭЭГ

Новое сообщение kodena » 17 янв 2025, 15:48

Когда мы решили расширить спектр диагностических услуг, без покупки качественного аппарата ЭЭГ https://lassamed.ru/production/nevrolog ... lsges-mbh/ не обойтись. Наш выбор снова пал на Lassamed, так как их надёжность уже проверена временем. В каталоге представлено множество моделей, а сотрудники всегда готовы помочь подобрать оптимальное решение. После установки прошло несколько недель, и я могу сказать одно: оборудование работает на высшем уровне, а наши пациенты довольны результатами обследований. Спасибо Lassamed за профессионализм и заботу о клиентах!
kodena
Фанат
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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