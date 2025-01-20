Как выявить недостаток железа?

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Как выявить недостаток железа?

Новое сообщение belkodi » 20 янв 2025, 18:34

Как недостаток железа может повлиять на физическую активность, умственную работоспособность и общее качество жизни?


belkodi
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Re: Как выявить недостаток железа?

Новое сообщение kodena » 20 янв 2025, 19:39

Я всегда была активным человеком, но несколько месяцев назад начала замечать, что мне становится трудно выполнять даже простые задачи. Периодические головокружения и усталость стали моими постоянными спутниками. Случайно наткнувшись на Superiron https://superiron.ru/ , я прочитала о симптомах дефицита железа и решила пройти онлайн-диагностику. Результаты насторожили, и я обратилась к врачу. После курса препаратов железа я снова почувствовала себя собой. Теперь рекомендую этот сайт всем друзьям, как первое место для проверки здоровья.
kodena
Фанат
 
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