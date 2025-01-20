Как выявить недостаток железа?
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Как выявить недостаток железа?
Как недостаток железа может повлиять на физическую активность, умственную работоспособность и общее качество жизни?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Как выявить недостаток железа?
Я всегда была активным человеком, но несколько месяцев назад начала замечать, что мне становится трудно выполнять даже простые задачи. Периодические головокружения и усталость стали моими постоянными спутниками. Случайно наткнувшись на Superiron https://superiron.ru/ , я прочитала о симптомах дефицита железа и решила пройти онлайн-диагностику. Результаты насторожили, и я обратилась к врачу. После курса препаратов железа я снова почувствовала себя собой. Теперь рекомендую этот сайт всем друзьям, как первое место для проверки здоровья.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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