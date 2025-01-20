Что поможет восстановить здоровье после курса антибиотиков

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Что поможет восстановить здоровье после курса антибиотиков

Новое сообщение belkodi » 20 янв 2025, 18:46

Какие средства могут помочь в восстановлении женского здоровья после курса антибиотиков, и как правильно их использовать для достижения наилучшего результата?


belkodi
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Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Что поможет восстановить здоровье после курса антибиотиков

Новое сообщение kodena » 20 янв 2025, 19:52

После курса антибиотиков я столкнулась с неприятными ощущениями и дискомфортом. Гинеколог порекомендовал попробовать вагинальные свечи с повидон-йодом https://betadin.ru/ . Честно говоря, сначала я скептически отнеслась, но уже через несколько дней почувствовала улучшение. Приятно, что средство действует мягко и эффективно. Теперь знаю, чем помочь себе в подобных ситуациях.
kodena
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