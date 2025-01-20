Что поможет восстановить здоровье после курса антибиотиков
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Что поможет восстановить здоровье после курса антибиотиков
Какие средства могут помочь в восстановлении женского здоровья после курса антибиотиков, и как правильно их использовать для достижения наилучшего результата?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Что поможет восстановить здоровье после курса антибиотиков
После курса антибиотиков я столкнулась с неприятными ощущениями и дискомфортом. Гинеколог порекомендовал попробовать вагинальные свечи с повидон-йодом https://betadin.ru/ . Честно говоря, сначала я скептически отнеслась, но уже через несколько дней почувствовала улучшение. Приятно, что средство действует мягко и эффективно. Теперь знаю, чем помочь себе в подобных ситуациях.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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