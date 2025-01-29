Где можно читать оперативные новости по Футболу?

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Где можно читать оперативные новости по Футболу?

Новое сообщение Dima » 29 янв 2025, 05:01

Футбол — это святое, но везде инфа разная. Где можно читать оперативные и честные новости без жёлтой утки?


Dima
Писатель
 
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Re: Где можно читать оперативные новости по Футболу?

Новое сообщение looksj » 29 янв 2025, 13:41

Слежу за футболом, но новости везде разные. Одни хайпят, другие нормальные. Лучше смотреть аналитику, а не заголовки.
looksj
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Re: Где можно читать оперативные новости по Футболу?

Новое сообщение Karoline » 29 янв 2025, 14:48

Для меня футбол — это не просто игра, а настоящая страсть. Каждый день захожу на https://bobsoccer.ru , чтобы быть в курсе последних новостей. Сайт всегда актуален: от трансферов до тактических анализов матчей. Всё в одном месте, ничего лишнего. Люблю этот ресурс!"
Karoline
Писатель
 
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