Где можно читать оперативные новости по Футболу?
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Где можно читать оперативные новости по Футболу?
Футбол — это святое, но везде инфа разная. Где можно читать оперативные и честные новости без жёлтой утки?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Где можно читать оперативные новости по Футболу?
Слежу за футболом, но новости везде разные. Одни хайпят, другие нормальные. Лучше смотреть аналитику, а не заголовки.
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Re: Где можно читать оперативные новости по Футболу?
Для меня футбол — это не просто игра, а настоящая страсть. Каждый день захожу на https://bobsoccer.ru , чтобы быть в курсе последних новостей. Сайт всегда актуален: от трансферов до тактических анализов матчей. Всё в одном месте, ничего лишнего. Люблю этот ресурс!"
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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