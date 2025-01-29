Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка
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Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка
Пожилому родственнику нужен уход, но найти хорошую сиделку непросто. Кто предоставляет проверенных специалистов с опытом?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка
Главное — не брать первую попавшуюся. Человек будет рядом с родным, так что проверяйте и отзывы, и рекомендации.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка
Когда встал вопрос о помощи пожилому родственнику, я решил обратиться к профессионалам. Нашел сиделку через https://msk.help-time.ru . Всё организовали быстро, помощь была на высшем уровне. Сиделка оказалась внимательной и заботливой. Пожилой человек остался доволен.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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