Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка

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Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка

Новое сообщение Kaslan » 29 янв 2025, 08:05

Пожилому родственнику нужен уход, но найти хорошую сиделку непросто. Кто предоставляет проверенных специалистов с опытом?


Kaslan
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Re: Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка

Новое сообщение Paris » 29 янв 2025, 13:57

Главное — не брать первую попавшуюся. Человек будет рядом с родным, так что проверяйте и отзывы, и рекомендации.
Paris
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Re: Пожилому родственнику нужен уход, нужна сиделка

Новое сообщение Osvald » 29 янв 2025, 18:04

Когда встал вопрос о помощи пожилому родственнику, я решил обратиться к профессионалам. Нашел сиделку через https://msk.help-time.ru . Всё организовали быстро, помощь была на высшем уровне. Сиделка оказалась внимательной и заботливой. Пожилой человек остался доволен.
Osvald
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