Четкого говорить ребенка , кто научит?
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Четкого говорить ребенка , кто научит?
У моего сына проблемы с речью , кто сможет научить его четко говорить?
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Четкого говорить ребенка , кто научит?
можно в интернете найти хорошего репетитора по речи , смотрите .
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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