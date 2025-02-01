Четкого говорить ребенка , кто научит?

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Четкого говорить ребенка , кто научит?

Новое сообщение zamlina » 01 фев 2025, 15:44

У моего сына проблемы с речью , кто сможет научить его четко говорить?


zamlina
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Re: Четкого говорить ребенка , кто научит?

Новое сообщение hurteseg » 01 фев 2025, 18:08

можно в интернете найти хорошего репетитора по речи , смотрите .
hurteseg
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