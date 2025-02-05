Видалення по Mohs в МЦ SENSAVI
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Видалення по Mohs в МЦ SENSAVI
Подивіться результати на сайті https://sensavi.ua/services/khirurgriya/udalenie-po-mosh . Навіть після видалення великих новоутворень на обличчі результат виглядає естетично. В медичному центрі Сенсаві хірурги проводять видалення базаліоми (БКК) до повного видалення пухлини, лише після цього проводять пластику місцевими тканинами для закриття дефекту, що вже є реконструктивною хірургією.
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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