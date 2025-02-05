Видалення по Mohs в МЦ SENSAVI

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Видалення по Mohs в МЦ SENSAVI

Новое сообщение Simovich » 05 фев 2025, 02:30

Подивіться результати на сайті https://sensavi.ua/services/khirurgriya/udalenie-po-mosh . Навіть після видалення великих новоутворень на обличчі результат виглядає естетично. В медичному центрі Сенсаві хірурги проводять видалення базаліоми (БКК) до повного видалення пухлини, лише після цього проводять пластику місцевими тканинами для закриття дефекту, що вже є реконструктивною хірургією.


Simovich
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