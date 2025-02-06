Летний лагерь для детей в Подмосковье
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Летний лагерь для детей в Подмосковье
Летний лагерь для детей в Подмосковье «Next Camp» находится в экологически чистом Пушкинском районе Подмосковья, в лесу смешанного типа уже девять лет успешно проводит летние лагерные смены отдыха для школьников от 6 до 16 лет. Почему стоит отправить ребенка в летний лагерь? Увлекательный досуг — активные игры на свежем воздухе в лесу, спорт и подвижные игры, дискотеки, бассейн, квесты, викторины и общение с ровесниками, творческие студии и многое другое. Дети любят летний лагерь «Next Camp» и всегда спешат приехать сюда снова и снова. Купить путевку в летний лагерь для детей в Подмосковье можно на сайте https://leto.nextcamp.ru/
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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