serega2510 » 11 фев 2025, 07:39

Здравствуйте, последнее время часто болею, если честно, то заболевания возникают буквально на пустом месте. И мне вот кажется, что на мне порча, не могу отделаться от этого чувства даже. Знаете целителя к которому можно обратиться и узнать, есть ли на мне порча? И можно ли будет сразу порчу снять?