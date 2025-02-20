Центр клінічної психології та психотерапії

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Центр клінічної психології та психотерапії

Новое сообщение Aleksandra » 20 фев 2025, 23:54

Центр клінічної психології та психотерапії працюємо з дорослими та підлітками, яким необхідна психологічна та психотерапевтична допомога. «Шлях тисячу верст починається з першого кроку» – цю фразу китайського філософа можна застосувати і до процесу психотерапії. Перший крок до змін – https://psy-kiev.com.ua/звернутися до фахівця, який підтримуватиме і спрямовуватиме на цьому шляху до досягнення цілей; адже ефективна психотерапія допомагає не лише вирішити поточні проблеми – а й стати самому собі психотерапевтом – продовжувати самостійно будувати своє здорове, повноцінне та щасливе життя.


Aleksandra
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