Многопрофильная больница в Израиле
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Многопрофильная больница в Израиле
Многопрофильная больница в Израиле мне нужна, может знаете куда стоит мне обращаться и где смогут помочь? Рдну клинику уже нашел, но мне отказали в лечение, сказали, что граждан нашей страны не принимают. Подскажите хорошую клинику по личному опыту пожалуйста.
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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