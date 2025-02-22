serega2510 » 22 фев 2025, 05:36

Многопрофильная больница в Израиле мне нужна, может знаете куда стоит мне обращаться и где смогут помочь? Рдну клинику уже нашел, но мне отказали в лечение, сказали, что граждан нашей страны не принимают. Подскажите хорошую клинику по личному опыту пожалуйста.