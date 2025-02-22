Многопрофильная больница в Израиле

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Многопрофильная больница в Израиле

Новое сообщение serega2510 » 22 фев 2025, 05:36

Многопрофильная больница в Израиле мне нужна, может знаете куда стоит мне обращаться и где смогут помочь? Рдну клинику уже нашел, но мне отказали в лечение, сказали, что граждан нашей страны не принимают. Подскажите хорошую клинику по личному опыту пожалуйста.


serega2510
Фанат
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group