Как найти настоящую группу анонимных алкоголиков?

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Как найти настоящую группу анонимных алкоголиков?

Новое сообщение Karoline » 23 фев 2025, 15:46

Человеку нужна поддержка, а самому справиться трудно. Как найти настоящую группу анонимных алкоголиков, где реально помогают?


Karoline
Фанат
 
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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