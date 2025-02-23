Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?

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Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?

Новое сообщение Karoline » 23 фев 2025, 16:09

фитнесс зал растёт, клиентов больше, а с учётом абонементов уже не справляемся. Какие решения реально автоматизируют работу без лишней суеты?


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Re: Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?

Новое сообщение stepanben » 23 фев 2025, 21:30

Без нормального софта администраторы с ума сойдут, но если поставить что-то кривое – мучиться будут все.
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Re: Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?

Новое сообщение looksj » 24 фев 2025, 01:24

начал работать с фитнес-центром, понял, что без автоматизации никак не обойтись. Обратился к профессионалам с https://sportpriority.com/b2b . Установили систему, которая упростила и запись клиентов, и работу тренеров. Бизнес стал гораздо эффективнее.
looksj
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