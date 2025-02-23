Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?
фитнесс зал растёт, клиентов больше, а с учётом абонементов уже не справляемся. Какие решения реально автоматизируют работу без лишней суеты?
- Karoline
- Фанат
-
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
-
Re: Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?
Без нормального софта администраторы с ума сойдут, но если поставить что-то кривое – мучиться будут все.
- stepanben
- Писатель
-
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
-
Re: Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?
начал работать с фитнес-центром, понял, что без автоматизации никак не обойтись. Обратился к профессионалам с https://sportpriority.com/b2b . Установили систему, которая упростила и запись клиентов, и работу тренеров. Бизнес стал гораздо эффективнее.
- looksj
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42