Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно.

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Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно.

Новое сообщение JamesReus » 25 фев 2025, 01:16

Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно. Какие клиники в Волгограде делают чистку без боли и с хорошим результатом?


JamesReus
Писатель
 
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Re: Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно.

Новое сообщение Kumar » 25 фев 2025, 02:26

Процедура полезная, но если делать у криворукого стоматолога, можно и эмаль повредить.
Kumar
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