Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно.
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Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно.
Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно. Какие клиники в Волгограде делают чистку без боли и с хорошим результатом?
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Хочу убрать налёт и камень, чтобы зубы выглядели ухоженно.
Процедура полезная, но если делать у криворукого стоматолога, можно и эмаль повредить.
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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